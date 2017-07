Armato con un cacciavite terrorizza i passanti in piazzale Corvetto: folle fermato, denunciato

Ancora un episodio di follia lunga le strade milanesi, dopo il ciclista che voleva accoltellare tre persone in via Lorenteggio: stavolta è un 41enne romeno che 'armato' con un cacciavite - arma con cui nel weekend hanno ucciso un ragazzo in piazza Tirana - ha minacciato i passanti in piazzale Corvetto.

L'episodio è avvenuto la notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avvertiti dai residenti e dai militari dell'esercito.

Immobilizzato, l'uomo è stato subito portato in ospedale perché il suo stato psico-fisico era visibilmente alterato dall'uso di sostanze stupefacenti. E'stato denunciato a piede libero per possesso illecito di armi atte ad offendere.