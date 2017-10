Rubava negli uffici comunali e dei vigili: tradito dalle impronte digitali

E' accusato di avere perpetrato furti nel palazzo di uffici comunali in via Oglio 18, sede del Municipio 4, dell'anagrafe, della polizia locale e di una biblioteca. Si tratta di Ferdinando P., italiano di 36 anni, con diversi precedenti, arrestato lunedì 25 settembre dalla polizia locale in via Orwell, zona Rogoredo.

Secondo gli investigatori il 36enne avrebbe effettuato almeno due furti: ad agosto e settembre 2016 avrebbe scassinato i distributori automatici e rubato contanti trovati nei cassetti della biblioteca e, la seconda volta, si sarebbe anche introdotto negli uffici dei vigili rubando una macchina fotografica e un telefono destinati al servizio.

L'uomo è stato identificato grazie alle impronte digitali lasciate all'interno del distributore di bevande e del cassetto dove erano conservati il cellulare e la fotocamera. Essendo noto alla giustizia, le impronte hanno dato esito positivo. Gli agenti hanno poi avuto la piena conferma dell'identità dell'uomo esaminando i filmati di videosorveglianza.

Il 36enne è stato portato a San Vittore dove è in attesa del processo. Intanto proseguono le indagini per indiivduare il responsabile di altri furti, con le stesse modalità e nello stesso luogo, perpetrati più di recente, fino a settembre 2017. Non è escluso che possa trattarsi della stessa persona.

«La spiccata capacità investigativa e la perseveranza degli agenti della polizia locale - ha commentato il comandante Marco Ciacci - ha permesso di assicurare alla giustizia questo ladro seriale». E per l'assessore alla sicurezza Carmela Rozza, «le indagini purtroppo hanno bisogno di tempo ma hanno raggiunto l’obiettivo di arrestare il responsabile dei furti per la serenità dei cittadini e dei consiglieri del Municipio».