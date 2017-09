Furto in via Oglio nel palazzo del Comune: "E' la quinta volta"

Quinto furto notturno all'interno del complesso del Comune di Milano di via Oglio 18 che ospita, tra l'altro, il comando di zona della polizia locale, la sede del Municipio 4, quella dell'Asl e una biblioteca. Lo segnala Carmine Abagnale, assessore del Municipio alla sicurezza, ricordando che il consiglio municipale aveva anche votato una delibera con la richiesta di mettere in sicurezza lo stabile.

I malviventi hanno scassinato i distributori delle bevande e rubato le monetine. In un'altra occasione si erano introdotti negli uffici della polizia locale e avevano rubato alcuni oggetti tecnologici. «Chi compie le incursioni conosce la struttura perché sa quando l'antifurto entra in funzione e lo evita», è il commento di Abagnale che ipotizza che chi compie i furti si nasconda all'interno dell'edificio quando questo è ancora aperto.

Di fatto, sempre secondo l'assessore, nessuno controlla nessuno. Così chiunque può entrare e dirigersi dove desidera: a piedi o anche in auto, dato che il cancello dei garage non ha protezioni. «Se un pazzo volesse fare una strage, avrebbe totale via libera», commenta ancora Abagnale che chiede alla polizia locale di far luce sugli episodi furtivi e rimediare alla mancanza di sicurezza dell'edificio comunale.