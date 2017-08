Evade dai domiciliari per rubare nelle auto, arrestato col complice

Doveva essere ai domiciliari per avere rubato una collanina d'oro in strada, invece - nottetempo - è uscito, in compagnia di un complice, e si è dato ai furti all'interno di automobili parcheggiate in strada.

I due hanno "operato" in via Toffetti, zona Rogoredo - Porto di Mare, puntando ad una Renault Megane di cui hanno infranto il deflettore per rovistare all'interno dell'abitacolo.

Qualcuno però li ha visti, in piena notte, erano le 3.45, e ha avvertito le forze dell'ordine. La polizia è arrivata sul posto e ha sorpreso i due ladri, arrestandoli. Quello che era ai domiciliari, un egiziano di 21 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, risponde anche di evasione; l'altro solo di tentato furto: è un cingalese di 28 anni.