Passante mette in fuga e fa arrestare dalla polizia cinque ladri in corso Lodi a Milano

Un passante li ha messi in fuga, poi ha chiamato la polizia e, grazie al numero di targa, li ha fatti arrestare.

A finire in manette sono cinque uomini. Sono tutti accusati di tentato furto aggravato. Stavano forzando, infatti, la saracinesca della farmacia San Luigi in corso Lodi, all'angolo con via Scrivia, a Milano.

Quando hanno visto il passante, i cinque banditi, sono risaliti in auto e sono fuggiti. Peccato, per loro, che lo stesso cittadino si sia riuscito a segnarsi il numero di targa e a comunicarlo agli agenti di polizia.

Le volanti li hanno trovati poco distanti dal luogo del tentato furto. Sono cinque italiani tra i 30 e i 40 anni.