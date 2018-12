Spacca la vetrina di un negozio ed entra a rubare: arrestato appena esce

Sventato un furto in un negozio di telefonia alle sei di sabato mattina. E' successo in via Cassinari, nel quartiere di Santa Giulia, presso Rogoredo.

Un giovane di 22 anni, di nazionalità marocchina e irregolare in Italia, ha infranto la vetrina del negozio con un martello in modo da praticare un foro per introdursi all'interno. Poi ha razziato alcuni telefoni, un computer e diversi accessori per smartphone: caricabatterie, cuffiette e altro.

Gli agenti di polizia, però, nel frattempo sono sopraggiunti sul posto e, dato che il foro era piuttosto piccolo, hanno preferito aspettare che il ladro uscisse dal locale. Appena lo ha fatto, lo hanno immobilizzato e arrestato.