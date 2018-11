Ubriaco e senza patente fugge dai carabinieri con la Ducati: preso dopo folle inseguimento

Non aveva la patente né il permesso per circolare con quella moto. Eppure era in giro per Milano e prima di fermarsi le ha provate davvero tutte per seminare le pattuglie.

Un motociclista di trentaquattro anni - un cittadino italiano con piccoli precedenti - è stato denunciato dai carabinieri nella notte tra domenica e lunedì per guida senza patente, guida in stato di ebrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

La "caccia all'uomo" è iniziata verso le 4.30, quando una macchina dei carabinieri ha incrociato il 34enne - a bordo di una Ducati Monster - in via Tolstoi. Alla vista della paletta, l'uomo ha accelerato e ha dato vita a un lungo, e pericoloso, inseguimento. Il centauro ha infatti percorso ad alta velocità via Giambellino, piazza Napoli, viale Cassala, viale Liguria, via Isonzo, corso Lodi, piazzale Corvetto e viale Ortles.

L'inseguimento - durato oltre dieci chilometri - è terminato in via Condino, dove i carabinieri sono riusciti a chiudergli ogni via di fuga e hanno bloccato l'uomo.

A quel punto, i militari hanno scoperto che era ubriaco - aveva un tasso alcolemico di quasi 0,90 - ed era senza patente. La moto invece, ed era proprio questo il motivo della corsa, era sottoposta a sequestro amministrativo.