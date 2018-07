Corvetto: fugge all'alt dei poliziotti. Inseguito e arrestato

Mentre guidava un'auto è fuggito all'alt della polizia. Alla fine è stato arrestato dopo un inseguimento in pieno giorno nel quartiere Corvetto.

Tutto è iniziato poco dopo le tre del pomeriggio di venerdì 27 luglio. Gli agenti hanno notato un giovane alla guida di una vettura e hanno deciso di intimare l'alt per controllarlo. Ma il giovane, anziché fermarsi, ha pigiato il piede sull'acceleratore. Ne è nato un inseguimento durante il quale il ragazzo ha perso il controllo della vettura andando a urtare un'auto in sosta: a quel punto ha abbandonato l'auto e ha cercato di scappare a piedi.

Si è inizialmente rifugiato in un condominio di via Oglio, pensando di far perdere le tracce, ma i poliziotti lo hanno trovato e ha proseguito la fuga fino a via Bessarione, dove è stato bloccato e arrestato, non senza opporre resistenza.

Identificato, si tratta di un marocchino di 27 anni con alcuni precedenti e irregolare. La vettura è invece intestata a un romeno di 43 anni. Il 27enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.