Beccato dai residenti a rubare uno scooter, ladro scappa ma cade e finisce in ospedale

Sorpreso a rubare un motorino da alcuni residenti, giovane ladro scappa - inseguito dai passanti - ma cade rovinosamente a terra e finisce in ospedale. E' successo domenica mattina, intorno alle undici, in via Codogno, in zona Corvetto a Milano.

In manette è finito un marocchino di ventitré anni. Quando il giovane ha cominciato a correre è inciampato, così gli inseguitori lo hanno bloccato e consegnato alla polizia.

Piantonato in ospedale, il malvivente poi sarà trasferito in carcere.