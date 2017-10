Dopo quasi due anni, Corvetto torna ad avere la "sua" libreria

Il quartiere Corvetto torna ad avere una sua libreria, dopo oltre un anno e mezzo. Merito di una donna di 43 anni, Francesca Beccalli, che sta per aprire "Punta alla Luna" in via Marochetti, un punto vendita specializzato in libri dedicati ai bambini. L'apertura è prevista per venerdì 20 ottobre nel pomeriggio. Beccalli - un passato da assistente sociale - ha deciso, recentemente, di cambiare vita e ha frequentato un corso per librai, associandosi anche ad una rete di librerie indipendenti. E poi ha deciso di aprire la sua libreria nel quartiere in cui è cresciuta.

Un'altra libreria - "Scaldapensieri" - per bambini aveva chiuso nel mese di novembre del 2014, ma l'ultima libreria del Corvetto in ordine di tempo era la Feltrinelli interna alla Upim del piazzale: ha chiuso a febbraio 2016, nonostante appelli e raccolte firme in difesa di quello che era rimasto l'ultimo presidio letterario della zona.

Per difendere la Feltrinelli dentro l'Upim si era speso anche l'allora vice presidente del consiglio comunale Andrea Fanzago, che a Corvetto ci abita. Ma niente da fare. Fino alla buona notizia di "Punta alla Luna".

«Dall'intraprendenza del territorio, ora arriva la voglia di provarci ancora e offrire un nuovo luogo di 'carta' e aggregazione per zona, dedicato in particolare ai più piccoli. Un'iniziativa importante, che patrociniamo con vero piacere», scrive su Facebook Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio 4.