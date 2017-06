Lite con i coltelli in piazzale Ferrara: un ragazzo finisce in prognosi riservata, si indaga

Notte di sangue, quella tra lunedì e martedì, in piazzale Ferrara a Milano. Due uomini sono rimasti feriti presumibilmente durante violenta lite. Ignoto per il momento movente e dinamica. L'unica certezza è che uno dei due - un ragazzo sui vent'anni - è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di San Donato.

E' arrivato al nosocomio trasportato da un'ambulanza con due coltellate sul torace e una sulla coscia. Ha perso molto sangue ma non sarebbe in pericolo di vita. Quasi illeso invece il secondo, che ha pure rifiutato il trasporto in ospedale e viene sentito in queste ore dai militari. A lanciare l'allarme, stando alle prime indicazioni, è stato proprio quest'ultimo. Intorno alle quattro.

Sul posto - angolo piazzale Ferrara via Mincio sono intervenuti i medici del 118 e le pattuglie dei carabinieri. Gli investigatori dei militari sono cauti nel ricostruire la vicenda e non si sbilanciano. Aspettano di sentire il ferito più grave per inquadrare meglio il tentato omicidio.