Corre per entrare in metro senza biglietto: si schianta nella barriera in vetro e la distrugge

Gli addetti alla sicurezza lo avevano visto che vagava tra i tornelli d'accesso come a cercare il varco giusto. Così, lo hanno fermato e gli hanno chiesto di mostrare il biglietto. Ma lui, convinto di farla franca, si è lanciato in una spericolata corsa che però non è finita come sperava.

Un uomo di trentadue anni, un cittadino italiano senza nessun precedente, è stato denunciato lunedì mattina con l'accusa di danneggiamento dopo aver distrutto la barriera in vetro di uno degli ingressi della metropolitana. Teatro della sua folle disavventura, avvenuta verso le 9.30, è stata la fermata di Corvetto, sulla linea M3.

I primi a fermarlo sono stati due addetti alla sicurezza di Atm, che si erano accorti che il 32enne stava cercando di entrare accodandosi ai passeggeri con il biglietto. Una volta bloccato, l'uomo ha iniziato a correre verso i tornelli - sicuro di riuscire a passare -, ma la sua fuga è terminata contro la barriera in vetro, che nell'impatto si è distrutta.

A quel punto, gli agenti Atm lo hanno fermato di nuovo e hanno allertato la polizia, che ha identificato e denunciato il 32enne. L'azienda di trasporti pubblici gli presenterà anche una richiesta di risarcimento del danno.