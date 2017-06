Nuovo quartiere in via Merezzate, presto appartamenti low cost

Sta per sorgere un nuovo quartiere residenziale nella periferia sud-est di Milano, in un'area tra via Bonfadini e il quartiere Santa Giulia. Per l'esattezza in via Merezzate.

Sono previsti venticinque edifici residenziali a corte per 50.500 metri quadri, di cui 32 mila in edilizia convenzionata in cessione, 13.700 in locazione a canone convenzionato, 4.700 in canone sociale. InvestiRe Sgr realizzerà quasi 39 mila metri quadri, dotando il quartiere di 606 unità immobiliari di cui 143 in vendita, 463 in locazione. Il Comune di Milano concede il diritto di superficie in un'area complessiva di 78 mila metri quadri e ha chiesto che gli alloggi a canone sociale non vengano concentrati in un solo edificio per garantire un "mix abitativo".

La quota a canone sociale riceverà un co-finanziamento regionale (80% del valore convenzionale delle opere). Al piano terreno degli edifici saranno inoltre realizzate sale condominiali e un asilo nido. 2 mila metri quadri saranno destinati ad attività commerciali.

Per prima cosa saranno realizzate strade, parcheggi, acquedotto, teleriscaldamento, illuminazioni pubbliche, aree verdi, connessioni per l'elettricità e le telecomunicazioni, come opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri. A scomputo del diritto di superficie verrà poi realizzata una scuola media per 350 bambini, con un'area verde, campo da basket e palestra aperta anche fuori dagli orari scolastici.

Sarà infine realizzata una pista ciclo-pedonale e verrà sistemato il parcheggio di via Medici del Vascello.

Il contesto di via Merezzate è quello di uno spicchio di città molto vicino a diverse infrastrutture: la stazione ferroviaria di Rogoredo, la Tangenziale Est, lo svincolo della Paullese e l'A1 (Milano-Bologna), e al contempo interessato da profonde trasformazioni in seguito alla chiusura di due grandi fabbriche, la Montedison e la Redaelli.