Sopralluogo dei consiglieri al Corvetto, focus sulla sicurezza

Consiglieri comunali in visita nel quartiere Corvetto, in piazzale Ferrara, proprio a poche centinaia di metri dalla piazza in cui è stato sgomberato un negozio in uno stabile Aler occupato da un gruppo di giovani anarchici. Un quartiere difficile, "regno" dello spaccio di droga a cielo aperto, con diversi bar che si sono visti sospendere la licenza dal questore per motivi di ordine pubblico e con diversi atti di vandalismo, come per esempio il rogo all'albero di Natale il 1 gennaio 2017.

Il sopralluogo, a cui ha partecipato anche l'assessore alla sicurezza Carmela Rozza (che rimetterà presto le deleghe in quanto candidata alle elezioni regionali per il Pd), arriva proprio mentre nel cantiere del futuro studentato, di Aler, sono in corso gli sgomberi del materiale di cantiere tra cui alcune baracche nel tempo usate come rifugio da parte di senzatetto. La zona è stata scelta in estate, insieme al quartiere di San Siro, per affiancare un'unità di comando mobile della polizia locale ai nuovi vigili di quartiere.

"Un quartiere che appariva militarizzato dopo un anno di occupazione degli anarchici", commenta Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia: "Oggi la Rozza cerca di prendersi dei meriti per il cambio di passo. Potere da campagna elettorale".