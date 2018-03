Terrorizza i genitori e la nonna perché non gli danno i soldi per la droga: arrestato giovane

Per anni maltratta e assilla la famiglia, alla ricerca di soldi per comprare droga e alcol. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano lunedì sera, attorno alle 18.30, in via Monte Popera, zona Rogoredo.

Il 34enne è stato fermato da una pattuglia sotto la palazzina in cui abitano i genitori e la nonna. Stando alla loro ricostruzione, il ragazzo si era presentato sotto casa della nonna 90enne ed aveva iniziato a citofonare disperatamente.

A quel punto la donna, spaventata, si era rifugiata tre piani più su, nell'abitazione dei genitori del violento. I tre hanno spento la luce dell'appartamento, terrorizzati dall'idea che il 34enne potesse capire che in realtà erano in casa.

Poi hanno chiamato i carabinieri, stanchi della situazione. Non avevamo mai esporto denuncia da quando il figlio - e nipote - aveva cominciato a maltrattarli. L'uomo è accusato di atti persecutori.