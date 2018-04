Da un pugno all'ex convivente in faccia: lei finisce in ospedale con l'occhio nero, arrestato

Un cittadino marocchino di 25 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Il giovane ha dato un pugno in faccia alla sua ex convivente, una donna italiana di 33 anni.

Succede nella mattinata di lunedì, in via Dei Panigarola, in zona Corvetto a Milano. Sul posto arrivano le volanti della polizia, avvertite da vari vicini di casa della donna. L'uomo si era presentato a casa sua per picchiarla. E' stato fermato dagli agenti mentre cercava di scappare.

La 33enne era già stata vittima di maltrattamenti da parte del nordafricano: aveva vari referti medici per dimostrarlo. Questa volta è finita ancora in codice verde in ospedale, aveva l'occhio tumefatto.