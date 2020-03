Picchia la moglie e la minaccia di morte: arrestato dai carabinieri, era completamente ubriaco

Ha litigato con la compagna mentre era in preda all'alcol e, ad un certo punto, ha cominciato a picchiarla con calci e pugni e l'ha minacciata di morte. Una storia di maltrattamenti in famiglia che si è consumata in un appartamento milanese di via Mompiani, zona Corvetto, nella serata di sabato 7 marzo.

Erano circa le nove di sera quando i carabinieri della stazione di Milano Vigentino sono intervenuti nell'abitazione, trovando ancora l'uomo, un 53enne italiano con precedenti di polizia, in chiaro stato di ubriachezza. La vittima, una 47enne italiana, è stata portata al Policlinico in codice giallo e dimessa con sette giorni di progonosi per una contusione al torace.

La donna ha dichiarato ai carabinieri che da circa due anni il compagno assume nei suoi confronti un atteggiamento offensivo, minaccioso e violento. L’uomo è stato trasportato presso la casa circondariale di San Vittore.