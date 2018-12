Sentiero per mountain bike al Parco Cassinis, Italia nostra posiziona la segnaletica

Grazie ai cittadini e ai volontari delle associazioni dei ciclisti, coordinati da Italia Nostra, è stata posizionata la segnaletica lungo il sentiero per mountain bike del Parco Cassinis. Adesso i 3,8 chilometri di percorso saranno percorribili seguendo frecce e cartelli informativi.

“Ringrazio ancora una volta Italia Nostra – ha detto la vice sindaco Anna Scavuzzo – che insieme alle altre associazioni e ai cittadini non solo pulisce, ma anima il parco Cassinis e promuove attività. In queste settimane, coordinati dalla Prefettura, abbiamo potenziato presidio e interventi delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale nel boschetto, e sappiamo che insieme alle necessarie azioni di repressione contro lo spaccio, servono progetti di recupero dei ragazzi dalla tossicodipendenza e iniziative che coinvolgano i cittadini nella lotta alla droga: ogni giorno facciamo un passo in avanti tutti insieme per sottrarre terreno al degrado della droga e per tornare a vivere questa area verde al meglio, oggi anche facendo sport”.