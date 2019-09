Milano, punto da una vespa: giardiniere in ospedale in shock anafilattico, è grave

È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato il giardiniere di 48 anni che nella mattinata di giovedì 26 settembre è stato punto da una vespa mentre stava lavorando all'interno dell'Abbazia di Chiaravalle, in via Sant'Arialdo a Milano.

Tutto è successo poco prima delle 9.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravi, tanto da richiedere l'intervento dei soccorritori: la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo ma le condizioni dell'uomo, in shock anafilattico, si sono rivelate più gravi del previsto, tanto che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso.

Attacco di vespe nella scuola materna: un bimbo in ospedale

Nella mattinata di mercoledì 25 settembre la scuola materna di Lorenteggio-Frattini era stata bersagliata da un "attacco di vespe": alcuni bambini erano stati punti dagli insetti e le maestre avevano chiesto l'intervento del 118. Un bimbo di tre anni, a seguito delle punture, era stato accompagnato alla Clinica De Marchi in codice verde.