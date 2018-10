Milano, ragazzina 17enne aggredita in strada: un uomo cerca di abusare di lei e la rapina

Quell'uomo l'avrebbe sorpresa alle spalle e l'avrebbe trascinata dietro i cespugli di un vicino parchetto. Lì, avrebbe cercato di abusare di lei e l'avrebbe colpita con alcuni pugni al volto. Poi, dopo la sua reazione, le avrebbe strappato la borsetta e sarebbe fuggito via.

Alba di paura quella di domenica per una ragazzina di diciassette anni, peruviana, che ha denunciato alla polizia di essere stata aggredita da un uomo che lei stessa ha descritto come probabilmente nordafricano.

Poco prima delle sette, quando la giovane si era appena separata da un'amica con la quale aveva trascorso la notte in un locale vicino, la 17enne è stata bloccata in via Boncompagni da uno sconosciuto. L'aggressore - stando al racconto della vittima - l'avrebbe afferrata e trascinata nei giardinetti che si trovano nella vicinissima via Gaggia e, dopo averla obbligata a seguirlo dietro un cespuglio, avrebbe cercato con forza di palpeggiarla nelle parti intime.

A quel punto, la ragazzina - nonostante lo shock - ha trovato la forza di reagire e chiedere aiuto. L'uomo, a sua volta spaventato, le avrebbe portato via la borsetta - al cui interno c'erano "soltanto" i documenti - e sarebbe scappato, mentre la giovane si è rifugiata nel mezzanino della fermata metro di Porto di Mare e ha allertato le forze dell'ordine.

La 17enne, soccorsa da un'ambulanza, è stata poi accompagnata alla clinica De Marchi in codice verde, dove l'hanno raggiunta i genitori. Medicata per le ferite riportate al volto, la vittima è stata poi ascoltata dalla polizia, che è ora sulle tracce del suo aggressore.

È già finito in manette, invece, l'uomo di quarantadue anni che lo scorso 21 settembre aveva rapinato e violentato una donna di settanta anni nel suo appartamento in Comasina. Il 42enne - un cittadino romeno che aveva appena finito di scontare dieci anni di carcere per un precedente stupro - è stato fermato dalla Mobile nel Mantovano dove aveva trovato appoggio da alcuni amici.