Rapina, gli puntano una pistola addosso: lo trascinano fuori dall'auto e scappano via

Prima gli hanno puntato la pistola in faccia, poi sono saliti a bordo della sua auto, una Skoda Octavia, e sono scappati lasciandolo a piedi. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì 7 agosto in via Marco d'Agrate a Milano (zona Corvetto). Il fatto è stato reso noto dalla Questura.

Tutto è successo alla 1.30 quando due uomini si affiancati all'auto del malcapitato, un uomo di 44 anni, e lo hanno minacciato puntandogli addosso l'arma (non è chiaro se si tratti di una pistola giocattolo o sia vera). Successivamente lo hanno scaraventato fuori dall'abitacolo e sono scappati in direzione via Ripamonti dove hanno fatto perdere le proprie tracce.

Il malcapitato non ha potuto far altro che chiamare il 113, e sul posto è intervenuta una volante che hanno raccolto la denuncia del 44enne. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano. Un episodio simile è avvenuto poco prima in via Briano (zona Vigentino), in quel caso l'automobile è stata recuperata e uno dei tre malviventi arrestato.