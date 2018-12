Armati di coltello seminano il panico e tentano di rapinare un mini market: arrestati

Sono entrati in azione con un coltello in pugno, volevano impossessarsi della cassa del mini market , ma sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. È successo nella serata di sabato 29 dicembre in via Brenta a Milano; nei guai due cittadini pachistani di 35 e 27 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 20.10, come riferito dalla Questura di Milano. Il titolare del negozio, in un primo momento, ha finto di collaborare con i malviventi; successivamente, insieme a un dipendente, è saltato addosso ai due rapinatori. Entrambi sono stati bloccati e consegnati agli agenti di via Fatebenefratelli. Entrambi sono stati arrestati e ristretti nel carcere di San Vittore.