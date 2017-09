Rapina all'alba, gli sferra un pugno in faccia poi gli strappa il portafogli: 41enne all'ospedale

Prima gli ha sferrato un pugno in faccia, poi gli ha rubato il portadocumenti che aveva in tasca ed è scappato. Attimi di terrore per un ragazzo peruviano di 41 anni, rapinato sotto casa nella mattinata di domenica 17 settembre.

Il fatto è avvenuto in via Nicolò Barabino a Milano (zona Corvetto) intorno alle 6.40. È stato subito lanciato l'allarme, ma quando i poliziotti della questura sono arrivati sul posto hanno solo trovato la vittima. Il 42enne è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso: è stato accompagnato dai sanitari del 118 in codice verde al Policlinico, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

La vittima ha riferito alle forze dell'ordine che il rapinatore aveva fattezze e accento sudamericano.