Commerciante aggredito e rapinato: gli rubano 4mila euro, l'incasso della giornata

Aggredito alle spalle e rapinato da un uomo che indossava un casco integrale. Il malvivente è poi fuggito con un bottino molto consistente: circa 4mila euro d'incasso del centro scommesse di cui la vittima è socio.

E' quanto è accaduto in via Riva Di Trento, in zona Corvetto a Milano, nella serata di domenica. La perso rapinata è un ragazzo italiano di 37 anni, co proprietario di un'agenzia di scommesse in via Marco D'Agrate. Il commerciante non ha dovuto ricorrere a cure mediche.

Ad indagare sull'accaduto sono i carabinieri del comando provinciale. Fondamenti saranno anche le immagini delle telecamere presenti nella zona.