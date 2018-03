Ricatta il parroco per 50 euro: "Ti picchio se non me li dai". Arrestato

Aveva chiesto aiuto presso la parrocchia di via Fratelli Rossell, nella zona del Corvetto, e gli erano stati offerti aiuti materiali: cibo e vestiti soprattutto. Lui però non si accontentava e voleva denaro contante. Così ha avanzato la richiesta di 50 euro ai volontari. Che però si sono rifiutati.

L'uomo ha insistito così tanto che, ad un certo punto, è dovuto intervenire il parroco per convincerlo a desistere dalla richiesta. "Ti possiamo dare qualcosa da mangiare o per coprirti", ha spiegato il religioso all'uomo, un 44enne della zona, con alcuni precedenti, che dorme abitualmente a casa di conoscenti.

Il 44enne non ha accettato il rifiuto del parroco e lo ha minacciato di aggredirlo fisicamente per poi rubare le offerte in chiesa. A quel punto il parroco ha preferito avvertire la polizia. Quando la volante del commissariato Mecenate è arrivata sul posto, l'uomo ha dato in escandescenze rompendo un vetro dei locali della parrocchia ed è stato arrestato per tentata estorsione.