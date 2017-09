Violenta rissa con mannaie e mazze tra bande rivali: due feriti gravissimi

Una violentissima rissa è avvenuta nella notte in via San Dionigi (zona Mazzini) tra alcune bande nomadi rivali (video: le immagini). Da insulti e parole pesanti si è passati velocemente ai fatti e si è arrivati alle mani.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 in codice rosso insieme ai carabinieri con alcune gazzelle. Secondo quanto è stato riportato dai militari, due persone sono rimaste a terra in gravissime condizioni con ferite e fratture alla testa. Sono state portate in codice rosso al San Carlo e in Città Studi e sono in pericolo di vita.

Un terzo ferito, secondo il racconto dei presenti, si sarebbe allontanato nonostante anch'egli fosse gravemente ferito.

Dai primi riscontri si è trattata di una 'battaglia' vera e propria con mannaie, mazze da baseball, un machete e rudimentali oggetti contundenti. Non sono ancora note le motivazioni che hanno portato al litigio. Forse era un appuntamento per un regolamento di conti. Ma sono al lavoro gli investigatori.