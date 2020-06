"Milano, occupano la casa a un malato covid": Maran chiede le "prove" sul post della Lega

Un uomo curvo su una panchina. Sconfortato e in piena difficoltà. Qui e lì qualche vestito. Una foto potente, soprattutto perché accompagnata da una didascalia forte: "Milano Rogoredo, 62 enne Italiano, residente nelle case popolari rimane ricoverato per due mesi col coronavirus ed al suo ritorno trova il suo piccolo monolocale occupato. Adesso vive così... Queste ingiustizie fanno male al cuore!". L'immagine è stata pubblicata nella giornata di lunedì 8 giugno da Edoardo Ziello, deputato toscano della Lega.

L'immagine (nel momento in cui scriviamo questo articolo) ha raccolto 3.354 reazioni, 1.741 commenti e 4.378 condivisioni. Insomma, è apparsa nella bacheca Facebook di un bel po' di persone. È una storia che indigna. Ma è reale? Una prima risposta arriva dall'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran che nella mattinata di lunedì 15 giugno, sette giorni dopo il post, è tornato sull'argomento: "Ci siamo subito mossi per cercare il signore della foto e offrire l'aiuto delle istituzioni. Però non risulta a nessuno e di sicuro non vive così alla stazione di Rogoredo", ha precisato.

La situazione, come sottolineato dall'assessore milanese, non sarebbe nota all'Aler (l'agenzia regionale che gestisce le case popolari del quartiere), né alla polizia ferroviaria che pattuglia lo scalo. Non solo. Maran ha sottolineato non è a conoscenza del fatto neanche "il presidente del municipio 4": Paolo Guido Bassi, eletto con la Lega. Maran si è diretto direttamente a Ziello: "se la foto non è solo un modo facile per creare indignazione ci fornisca informazioni utili ad identificare la persona!".

Il collage pubblicato dall'onorevole leghista è composto da tre immagini ma non sono foto diverse: si tratta della stessa immagine pubblicata con tre "crop" diversi. Nessuna di queste tre mostra un dettaglio utile per risalire al nome della stazione (sicuramente italiana a giudicare dall'arredo) in cui è stata scattata.

Osservandola si può intuire che la fotografia può essere stata scattata di notte (si non ci sono zone illuminate dal sole) e in una giornata fredda perché l'uomo indossa un soprabito. È difficile dire con certezza se è stata scattata a Milano e più precisamente nello scalo di Rogoredo.

Un episodio simile a quello narrato da Ziello, tuttavia, è accaduto a Milano nel mese di aprile: un uomo e una donna avevano occupato un'abitazione popolare di via dei Cinquecento (zona Porto di Mare) di due anziani morti per coronavirus.

La coppia, che viveva in mezzo agli effetti personali dei due coniugi, era stata sgomberata. L'appartamento era stato messo in sicurezza e affidato ad Aler in attesa degli accertamenti per rintracciare gli eredi degli anziani.