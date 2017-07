Rapinata in strada da due malviventi: alba di paura per una 18enne

Prima l'hanno avvicinata con una scusa, poi l'hanno braccata e strappato la collanina d'oro che aveva al collo. Alba di paura per una ragazzina moldava poco più che maggiorenne che con le prime luci dell'alba di giovedì 27 luglio è stata derubata in via Polesine a Milano (Zona Corvetto). L'epilogo? L'arresto dei due ladri.

In manette con l'accusa di concorso in furto con strappo due cittadini egiziani di 21 e 22 anni, entrambi senza precedenti penali. I ladri sono stati arrestati dagli agenti della Questura di Milano, intervenuti dopo la segnalazione di un passante che aveva sentito le urla della ragazzina.

Per loro sono scattate le manette e nella mattinata di venerdì sono stati giudicati per direttissma dal tribunale di Milano. La ragazzina, fortunatamente, non è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso: per lei solo tanta paura, ma nessuna ferita.