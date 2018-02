Sgomberato il negozio occupato in piazzale Gabriele Rosa: via gli anarchici dall'ex casaro

Occupazione finita in piazzale Gabriele Rosa. Giovedì mattina, infatti, poliziotti in tenuta antisommossa hanno sgomberato la ex "Fattoria del Casaro", il negozio di alimentari che era stato "preso" lo scorso marzo da un gruppo di anarchici del quartiere Corvetto.

Alle prime luci del giorno, gli agenti - con la collaborazione dei carabinieri - si sono presentati all'esterno del locale, di proprietà di Aler, e hanno fatto uscire tutti i presenti.

L'ex casaro era stato occupato il 19 marzo del 2017, quando - come a voler festeggiare la "conquista" dello spazio - gli antagonisti avevano organizzato una sorta di festa "a sorpresa" con musica ad alto volume per tutto il giorno, tra la rabbia e le lamentele dei residenti.

Il blitz aveva innescato anche un duro scontro politico tra il Pd di Milano e l'Aler, l'ente che gestisce le case popolari di proprietà del Pirellone. "Da tredici anni la regione ha lasciato vuoti i caseggiati della piazza, favorendone illegalità e degrado - aveva tuonato Pietro Bussolati, segretario del partito democratico cittadino -. Non stupisce l'ennesima occupazione abusiva avvenuta nel quartiere del Corvetto. Le case gestite da Mm e amministrazione comunale, nello stesso quartiere, non vengono occupate", aveva concluso il dem, sottolineando la "grave inerzia di Aler" che "rischia di legittimare situazioni di illegalità".

A stretto giro di posta era arrivata la replica, secca, della stessa azienda. "Aler non è un avversario politico ma un'azienda che si occupa della parte più fragile della popolazione - aveva sottolineato il presidente Mario Angelo Sala -. I fatti di piazzale Rosa confermano la necessità di un intervento sinergico di tutte le istituzioni, nessuna esclusa".