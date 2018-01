Via Sile e via Ferrara, due palazzi messi in sicurezza contro furti e occupazioni

Dopo innumerevoli tentativi di intrusione e anche qualche furto, i palazzi di via Sile e piazza Ferrara vengono messi in sicurezza. Lo segnala Paolo Guido Bassi, leghista, presidente del Municipio 4. In via Sile, lungo il muro perimetrale è stata innalzata una barriera alta più di quattro metri per cercare di prevenire gli ingressi abusivi. Una richiesta che veniva direttamente dallo sportello unico per l'edilizia.

In piazza Ferrara, invece, è il futuro studentato ad essere "attenzionato": a luglio Aler ha pulito l'area e sgomberato le baracche di cantiere, che erano state occupate e che, successivamente, sono state rioccupate. A settembre dunque la nuova messa in sicurezza.

E' ora in corso lo sgombero dei ponteggi e di altre attrezzature del cantiere, che terminerà a febbraio. Gli uffici di Aler stanno anche presentando esposti alle autorità competenti.