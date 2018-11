Milano, spari nella notte: colpi di pistola contro un locale pieno di clienti, distrutta la vetrina

Avrebbero litigato con il buttafuori mentre venivano allontanati dal locale. Quindi, meno di un'ora dopo, sarebbero tornati - questa volta con una pistola - e avrebbero aperto il fuoco.

Notte di paura a Milano, teatro di un vero e proprio blitz armato contro un un locale, il "Bar Cleopatra" di via Arcivescovo Romilli, in zona Brenta. Stando a quanto finora ricostruito dalle Volanti dell'Upg e dalla Squadra Mobile della Questura, verso l'una tre persone si sono presentate fuori dal bar e hanno sparato tre proiettili contro l'ingresso. I colpi, esplosi verso il basso, hanno distrutto una delle vetrine del locale, che in quel momento era pieno di gente.

Secondo i primissimi accertamenti, circa un'ora prima, tre uomini - un italiano e due stranieri - erano stati allontanati dal buttafuori dopo aver infastidito una cliente. Non è escluso - e anzi è questa la pista privilegiata per il momento - che a sparare sia stato uno dei tre.

Il locale, fanno sapere infatti dalla Mobile, non è noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi di violenza e ha da poco inaugurato - in estate - con una nuova gestione. Quei proiettili, quindi, sarebbero stati una "semplice" vendetta per l'allontanamento dal bar.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno già ascoltato il titolare e i testimoni e sono ora sulle tracce degli autori dell'assalto, che per il momento sono riusciti a fuggire.