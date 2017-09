Corvetto, il Municipio ora chiede lo stop agli alcolici dopo le 22

"Coprifuoco", al Corvetto, sulla vendita di alcolici da asporto. Lo stop (a partire dalle 22) viene chiesto dal consiglio di Municipio 4, che il 28 settembre ha approvato una delibera in merito. Una semplice richiesta, perché non sarebbe un tema di competenza dei Municipi, al sindaco di Milano Giuseppe Sala affinché vari un'ordinanza per affrontare il consumo di alcolici in orario serale. «Gliene avevo già parlato personalmente», commenta ora il presidente di Municipio Paolo Bassi, della Lega Nord, «e il sindaco si era detto disponibile».

Il consumo di bevande alcoliche all'aperto, di sera, nelle strade e nelle piazze del quartiere sfocerebbe, secondo i consiglieri municipali Francesca Testa (Lega Nord) e Francesco Rocca (Fratelli d'Italia), in «risse, atti vandalici, bivacchi e abbandoni di rifiuti». Eppure in piazza Ferrara c'è - ma non nelle ore serali - l'unità di comando mobile della polizia locale, con tanto di vigili di quartiere.

Per il centrodestra non basta: «Ribadiamo la nostra richiesta di divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le dieci di sera», spiega Bassi. «Tra i compiti di un'amministrazione comunale rientra garantire la convivenza civile», aggiunge Testa.