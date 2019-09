Milano, sotto sequestro l'ex teatro Ciak. Procura: "Opere abusive non demolite"

Sigilli per l'ex teatro Ciak di Milano. Nella mattinata di lunedì 9 settembre gli agenti della polizia locale, insieme al personale della squadra di pg del dipartimento salute, ambiente e lavoro, coordinati dal pm Francesco De Tommasi, hanno piombato i tre cancelli d'ingresso e posto sotto sequestro l'area di viale Puglie (zona Corvetto).

L'accusa contestata è mancata demolizione di opere abusive. Secondo quanto ricostruito dai pm del tribunale di Milano, il teatro, essendo diventata una tensostruttura, avrebbe dovuto essere smantellata lo scorso dicembre. Il comune tuttavia, per evitare di cancellare il programma e per fare andare in scena tutti gli spettacoli previsti dal cartellone, aveva concesso una autorizzazione temporanea fino alla fine di maggio 2019.

Attualmente sono in corso i lavori di demolizione e ristrutturazione ma, secondo quanto accertato, gli operai starebbero ricostruendo una struttura simile che sarebbe in contrasto con il testo unico dell'edilizia.

Il teatro Ciak: la storia

Il teatro fu costruito nel 1977 in via Sangallo, per poi essere demolito e spostato temporaneamente presso la Fabbrica del Vapore in via Procaccini. Venne adibito prevalentemente a spettacoli teatrali, concerti e musical. I posti erano in origine quasi 3000 tutti con poltrona rossa. Dopo una prima ipotesi di trasferimento nel quartiere Bovisa, nel 2013 il teatro è stato ricollocato in una tensostruttura allestita in viale Puglie.