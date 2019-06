Boschetto della droga di Rogoredo a Milano: i carabinieri liberano due gheppi. Video

Due gheppi, piccoli rapaci che vivono anche in aree urbane, sono stati liberati dai carabinieri nel boschetto di Rogoredo, principale piazza di spaccio alla periferia di Milano.

Il gesto ha fatto parte integrante delle cerimonie del 205/o anno di fondazione dell'Arma dei carabinieri, oltre al mega villaggio organizzato in piazza Duomo.

I rapaci rimessi in libertà a Rogoredo

I militari dei forestali che hanno provveduto a curarli e a rimetterli in condizione di volare hanno aperto le loro mani per lasciarli in libertà. Una liberazione, quella dei due rapaci, "dal valore fortemente simbolico", avvenuta alla presenza del prefetto di Milano Renato Saccone.