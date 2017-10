Carovana di rom nella periferia semi-abbandonata: "Spettacolo squallido"

Un avamposto di periferia sud-est per ora pressoché deserto, anche se vi sorgerà un complesso residenziale di appartamenti "low cost". E' via Cascina Merezzate. Da qualche tempo, I cittadini segnalano la sempre più massiccia presenza di "carovane rom", simili a quelle che si vedono in altre vie di periferia.

E non manca chi, dai banchi del consiglio comunale, fa polemica. "Lo scenario è squallido, i rom lasciano rifiuti ovunque e usano gli alberi come stenditoi per i panni", commenta la forzista Silvia Sardone, che chiede al Comune di Milano di utilizzare archetti anti caravan o new jersey ma anche gli allontanamenti, "fino ai 'Daspo' per le occupazioni reiterate".