Cantieri M4, inizia a scavare la talpa gemella di "Stefania": scavi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Proseguono i lavori della linea Metropolitana M4. È partita nel pomeriggio di giovedì dal Manufatto Sereni, cantiere tra le stazioni Forlanini Fs e Argonne, la seconda "talpa" che affiancherà "Stefania" nell'opera di scavo della nuova metro.

Una partenza in differita resa necessaria per lavorare in sicurezza nelle gallerie.Come per la talpa gemella, che nei giorni scorsi è “sbucata” nella stazione Susa dopo aver completato la galleria della tratta a Sud, anche la seconda "talpa" lavorerà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, realizzando circa 15 metri al giorno ad una profondità media di 15 metri.

VIDEO | Lavori M4, i commercianti: «Perso 90% del fatturato»

Anche lei terminerà il proprio lavoro alla stazione Tricolore, dove entrambe le talpe verranno estratte e sostituite da due macchine con diametro superiore (da metri 6,36 a metri 9,15) per la realizzazione delle gallerie della tratta centrale.