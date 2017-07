Fontana di Largo Marinai d'Italia ricoperta dalla schiuma: un additivo contro le zanzare

Una spessa coltre di schiuma bianca ha ricoperto la fontana di largo Marinai d'Italia, in Zona 4 di Milano. Diversi residenti hanno pensato che si trattasse di un atto vanalico messo a segno da qualche ragazzino. Non è nulla di tutto ciò: la ditta che si occupa di prevenire la formazione di alghe e zanzare ha versato un additivo che ha creato lo strato bianco. La schiuma, quindi, non è detersivo e non è dannosa per la salute.

Intanto Palazzo Marino sta disinfestando la città dalle zanzare. Nei giorni scorsi, infatti, diversi cittadini si erano lamentati dell'invasione degli insetti, complice anche caldo e umidità. Dopo le lamentele social dei cittadini è arrivata la replica - o meglio le scuse - del comune di Milano. “Gli interventi di disinfestazione - la spiegazione ufficiale del comune - sono iniziati e continueranno nei prossimi giorni. Amsa gestisce il servizio tramite appalto a una società esterna: la disinfestazione è partita solo nei giorni scorsi giorni e non prima a seguito di gravi inadempienze dell'azienda che aveva vinto l'appalto. Il contratto precedente - ha concluso palazzo Marino - è stato quindi rescisso e il servizio è stato affidato con urgenza alla seconda classificata”.

In sostanza, la disinfestazione è partita in ritardo - soltanto nei giorni scorsi, mentre doveva essere effettuata da marzo - a causa di “gravi inadempienze” dell’azienda alla quale era stato affidato il compito.