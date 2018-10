La scuola di Milano diventata un buco nero: "Qui pusher, sbandati e giovani ragazze"

La paura è che la situazione diventi "esplosiva". Il timore è che quel palazzo diventi il teatro dell'orrore.

Quel palazzo è l'ex scuola di via Zama, l'edificio che nei piani del comune - nell'ormai lontanissimo 2009 - doveva diventare un archivio, ma che adesso è soltanto uno scheletro occupato e degradato. A denunciarlo, di nuovo, è Silvia Sardone, consigliera regionale e comunale del Gruppo Misto, che è ritornata nell'ex istituto.

"A distanza di un paio di mesi sono tornata a fare un sopralluogo nell'ex scuola comunale abbandonata di via Zama. Nulla è cambiato, anzi la situazione è addirittura peggiorata - denuncia la Sardone, che ha anche girato un video all'interno -. Gli immigrati nordafricani che occupano lo stabile sono sempre al loro posto, ma quello che fa più preoccupare è il viavai di giovani ragazze denunciato dai residenti della zona. Ho infatti incontrato una ragazza italiana molto giovane al secondo piano in compagnia di un algerino e in evidente stato di alterazione dovuto probabilmente all'assunzione di droga".



"Una situazione - l'allarme della consigliera - che non vorrei diventasse esplosiva come quella di via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo di Roma dove qualche giorno fa è stata stuprata e uccisa la povera Desirée", la ragazzina di sedici anni per il cui omicidio sono stati arrestati tre uomini.

"Vorrei capire cosa sta aspettando il Comune a intervenire con lo sgombero e la messa in sicurezza dell'edificio? - l'interrogativo della Sardone -. Serve qualcosa di ancora più grave prima che Sala e la sua giunta si diano una svegliata? I residenti sono esasperati, ogni giorno vedono gente entrare nell'ex scuola e poi bivaccare nei vicini giardinetti di via Berlese".

"I clandestini e gli spacciatori che occupano lo stabile di via Zama devono essere subito rispediti nei propri paesi d'origine. È inaccettabile - ha concluso - che a Milano il Comune tolleri un buco nero del genere".