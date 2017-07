Si schianta contro le auto in sosta, finisce sui binari del tram e scappa

Avrebbe perso il controllo della sua Mini Cooper, poi ha urtato alcune auto in sosta finendo sui binari sui binari dei tram della linea 16 di Atm. L'epilogo? Ha aperto la portiera, è sceso e si è allontanato come se nulla fosse. Scene surreali venerdì mattina in via Tito Livio a Milano.

Incidente in via Tito Livio: auto abbandonata sui binari

Secondo quanto riferito dalla polizia locale non ci sono feriti, anche se l'automobile ha comunque rischiato di travolgere una donna in bicicletta, stando al racconto di alcuni testimoni. Per il momento la Mini Cooper non risulta essere stata rubata.

Per permettere le operazioni di rimozione del mezzo, Atm ha bloccato la linea istituendo un servizio di bus navette sostitutivo fino alle 13, quando la linea è stata ripristinata e riaperta. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la polizia locale di Milano che sta svolgendo gli accertamenti.

#tram16: termina le corse in vle Umbria/Maj (sosta irregolare in via Tito Livio/Lattanzio). Bus di collegamento tra Umbria/Maj-Monte velino. — ATM informa (@atm_informa) 28 luglio 2017