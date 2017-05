Truffatore latitante trovato a Milano grazie a un video su Facebook

Era specializzato in truffe online: metteva in vendita smartphone e altri gadget elettronici ma poi, ricevuto il denaro, non inviava il prodotto. Condannato a Catania (a tredici anni e sei mesi di carcere), il cinquantenne da circa due anni era scomparso dalla circolazione, lasciando la moglie e abbandonando l'abitazione di famiglia in provincia di Siracusa.

Ma, ingenuamente, l'uomo continuava ad usare i social network e proprio grazie a questo è stato rintracciato a Milano dai carabinieri della stazione di San Cristoforo, che lo hanno arrestato.

L'abitazione milanese è stata individuata grazie ad un video postato durante la recente visita di Papa Francesco a Milano, sabato 25 marzo. Il cinquantenne ha postato il video e si è dichiarato entusiasta di poter vedere il corteo del Santo Padre da casa sua. La zona era quella di Ponte Lambro: i carabinieri si sono messi al lavoro e, alla fine, hanno individuato l'appartamento in cui si era stabilito insieme alla nuova compagna.