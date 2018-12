"Vostro figlio è stato arrestato": così i truffatori hanno rubato 65mila euro a moglie e marito

Quei soldi li avevano guadagnati lavorando una vita intera. E li avevano tenuti da parte per godersi un po' di tranquillità e - perché no - per essere pronti ad aiutare in caso di bisogno il loro unico figlio. E invece, adesso, di quei soldi non c'è più traccia.

Due anziani - moglie e marito, di settanta anni - sono stati derubati di 65mila euro dai truffatori che hanno raggiunto la coppia nella loro casa del quartiere Calvairate Molise. Classico lo schema del raggiro: i malviventi hanno telefonato a casa dei due e hanno spiegato che il figlio era stato arrestato dopo un incidente e che c'era bisogno di soldi. Da lì, la decisione di pagare, dando via proprio quel denaro che moglie e marito avevano da poco ritirato dalla banca perché non si fidavano più.

Racconta Andrea Galli sul Corriere:

I due, che avevano nascosto i contanti nel cassonetto della tapparella, all’interno di un sacchetto avvolto dal cellophane, colti dal panico hanno svelato il segreto ai criminali, i quali hanno risposto che sì, quale felice e inattesa coincidenza, i 65mila euro erano proprio la somma esatta per evitare al figlio di restare prigioniero della giustizia per gli anni a venire.

E così, i soldi sono spariti nel nulla. Il colpo - avvenuto in primavera, ma reso noto solo adesso - è stato denunciato dalla stessa coppia ai carabinieri del nucleo investigativo. A loro gli anziani hanno confessato la loro più grande paura: "Quanto abbiamo subito - hanno detto - ci porterà sicuro ad ammalarci".