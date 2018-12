Via Sulmona, gli stabili con gli ascensori fermi o che si bloccano quattro volte al giorno

Disagi per i residenti di uno stabile di proprietà di Enpam (l'ente di previdenza dei medici) in via Sulmona a Milano, zona viale Puglie. Si tratta in particolare del civico 11. Gli ascensori sono fermi o sono stati bloccati dalla ditta che si occupa della manutenzione perché sarebbero "a rischio", mentre quelli funzionanti si bloccano anche quattro volte al giorno. Lo segnala Silvia Sardone, consigliera comunale del gruppo misto

Vari residenti sono anziani o disabili e per loro l'ascensore diventa indispensabile per non restare letteralmente bloccati nei propri appartamenti anche per giorni interi. Emblematico il caso di una donna di 85 anni che, per rientrare nel proprio alloggio all'ottavo piano, è stata costretta a farsi aiutare dai sanitari di un'ambulanza.

Per sistemare gli ascensori (che, come detto, sono numerosi, afferenti ai barrati 2, 4, 6, 8 e 10 del complesso residenziale) Enpam affermerebbe di non disporre di sufficienti risorse, ma i vigili del fuoco e i manutentori si sarebbero già espressi sulla pericolosità della situazione. "Auspico - dichiara Sardone - che il Comune di Milano possa attivarsi per sollecitare la proprietà ad intervenire perché vedere degli anziani costretti a casa senza poter uscire è veramente inaccettabile".