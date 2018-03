Un campo da cricket totalmente abusivo in mezzo a un parco di Milano

Un campo da cricket totalmente abusivo all'interno del Parco Alessandrini, zona piazzale Cuoco. Scoperto (e denunciato) dal Municipio 4, è situato nel cosiddetto "pratone", cioè nell'area più ampia e priva di alberi al confine col Teatro Ciak.

Chi l'ha realizzato ha "spellato" un segmento d'erba trasformandolo in una striscia in terra battuta. "Mi sono già assicurato che il manto erboso venga riseminato appena possibile", commenta Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio ed esponente della Lega, mentre Francesco Rocca (Fdi, presidente commissione sicurezza e verde) azzarda che gli autori potrebbero essere cingalesi: "Nei pressi - spiega - è stato visto un furgone di un noto locale di cucina dello Sri Lanka e inoltre questo sport è molto praticato dagli immigrati di quel Paese".

La polizia locale è stata informata e indagherà sul caso. "E' un danno contenuto per le nostre casse - aggiunge Bassi - ma il gesto compiuto è paradossale. Il Parco Alessandrini già soffre di problemi legati ai mercatini delle pulci, alle 'carovane' rom nel quartiere e ad altri episodi di degrado, che stiamo combattendo con interventi concreti come la prima area pubblica di 'mobility dog'. Noi lavoriamo per un parco più bello e fruibile e c'è chi lo danneggia usandolo come fosse casa sua". Bassi si augura poi, in futuro, maggiore collaborazione tra la polizia locale e i Municipi.