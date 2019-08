Incendio in viale Molise, prende fuoco la canna fumaria della pizzeria: arrivano i pompieri

La canna fumaria della pizzeria che prende fuoco, poi le sirene dei pompieri. Incendio in viale Molise a Milano nella tarda mattinata di giovedì 8 agosto.

Le fiamme, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono divampate intorno alle 12 e hanno interessato la canna fumaria di una pizzeria che si trova in un palazzo di 5 piani al civico 2 di viale Molise. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando di via Messina con due automezzi che hanno domato il rogo che fortunatamente non ha causato né feriti né intossicati.