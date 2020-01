Viale Puglie, "blitz" di Fratelli d'Italia al mercatino abusivo: «Interpelleremo l'Europa»

Resta preda dell'abusivismo il mercatino di viale Puglie e dintorni, nella periferia est di Milano. Ogni domenica, puntuali come un orologio, gli ambulanti irregolari si piazzano accanto alle bancarelle autorizzate ed espongono la loro merce: come da numerosi controlli dei mesi scorsi, si sa ormai che almeno una parte di essa proviene da furti. Da più parti si chiede ormai la chiusura definitiva del mercatino, visto che fino ad ora le azioni della polizia locale non sono state sufficienti per arginare la parte "illegale" di esso.

L'"esplosione" degli ambulanti abusivi risale a quando venne chiuso il mercatino di San Donato Milanese, nel 2013, nel frattempo trasformatosi in una specie di "suk", che si teneva in un'area a ridosso del capolinea M3 e quindi di competenza in realtà del Comune di Milano.

Domenica 12 gennaio si è recata in viale Puglie una delegazione di Fratelli d'Italia capitanata dall'assessore regionale alla sicurezza (ed ex vice sindaco di Milano) Riccardo De Corato, dal deputato europeo Carlo Fidanza e dal consigliere comunale Andrea Mascaretti. C'erano anche alcuni consiglieri del Municipio 4, in particolare Francesco Rocca (di Fdi), Pietro Celestino e Vidal Silva (di Forza Italia).

«E' un quadro di degrado e illegalità tollerato fin troppo a lungo dal Comune di Milano, e per il quale va individuata una soluzione definitiva», il commento di De Corato: «Molti abusivi espongono merce ricettata di ogni tipo e anche alimentari rubati dai supermercati. Una situazione intollerabile». La deputata di Fdi Paola Frassinetti ha presentato anche una interrogazione parlamentare sul mercatino e Fidanza ha promesso che farà lo stesso al Parlamento Europeo.