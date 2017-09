«Chiudere la Moschea abusiva», il presidio della Lega e dei residenti

Presidio della Lega Nord, venerdì 15 settembre, in via Faa di Bruno (zona Calvairate), angolo via Cosenza per protestare contro una Moschea abusiva esistente da parecchio tempo: già nel 2016 ci furono alcune denunce da parte di esponenti politici locali.

Secondo Pietro Marrapodi, esponente leghista del Municipio 3, «la Moschea viene frequentata ogni sera da cinquanta-sessanta persone, che diventano qualche centinaio il venerdì mattina», tradizionale giornata di preghiera per i musulmani. I residenti nell'edificio hanno partecipato al presidio del Carroccio, chiedendo che la Moschea venga chiusa al più presto.

Si tratta di un tema già noto, oggetto di esposti alla polizia locale e anche di una delibera approvata dalla maggioranza (di centrodestra) del Municipio 4, con cui si chiede alle autorità di far cessare l'attività religiosa abusiva nello scantinato, affittato dall'associazione Sri Lanka Welfare Centre come laboratorio per "arti e mestieri".