Piazza Insubria, minacciato con un coccio di bottiglia e rapinato in pieno pomeriggio

Ha tirato fuori un coccio di bottiglia e gliel'ha puntato addosso. Poi si è fatto consegnare tutto quello che aveva con sé ed è scappato. Attimi di paura per un ragazzo marocchino di 27 anni, rapinato in pieno pomeriggio a Milano.

Tutto è successo intorno alle 16 in piazza Insubria (zona Calvairate), come riferito dagli agenti della Questura di Milano. Il malvivente, descritto dalla vittima come un uomo sui 30-35 anni, rasato e con una canottiera rossa, si è avvicinato al giovane brandendo un coccio di bottiglia, poi glielo ha puntato alla mano e lo ha minacciato. Si è fatto consegnare tutti i contanti che aveva nel portafogli ed è scappato in direzione Viale Umbria.

Quando i poliziotti sono intervenuti sul luogo della rapina hanno trovato solo la vittima, il rapinatore era già scappato facendo perdere le proprie tracce.