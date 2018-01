Casa occupata mentre l'anziana è in ospedale: blitz in via Salomone per liberarla

E' stato restituito a Rosa, un'anziana di ottantadue anni, l'appartamento Aler di via Salomone che era stato occupato abusivamente nei giorni scorsi, mentre la donna si trovava - e si trova tuttora - in cura in una struttura ospedaliera della provincia di Milano. Il blitz per liberare l'appartamento è stato disposto dal prefetto di Milano Luciana Lamorgese e dal questore Marcello Cardona. Oltre alla polizia (commissariato Mecenate, scientifica e mobile) hanno partecipato anche i carabinieri.

Le operazioni sono iniziate intorno a mezzogiorno e mezza di venerdì 19 gennaio e si sono protratte per circa tre ore. Le forze dell'ordine hanno trovato l'appartamento vuoto. Ora le chiavi sono state riconsegnate all'amministratrice di sostegno dell'ottantaduenne, nell'attesa che questa possa uscire dall'ospedale e tornare a casa sua. E la polizia indagherà sui responsabili dell'occupazione abusiva.

Sono circa un centinaio gli alloggi occupati abusivamente nelle "case bianche" di via Salomone, per lo più in mano al racket. Aveva fatto parecchio scalpore la storia di Rosa, l'ottantaduenne ricoverata in un ospedale poco prima di Natale: pochi giorni dopo un gruppo di persone ha approfittato dell'assenza dell'anziana per occuparne l'alloggio, situato al civico 36, quello che, nel complesso delle "case bianche", detiene il record di occupazioni abusive (circa il 40%).

Quella dell'alloggio di Rosa non era una delle tante occupazioni, ma particolarmente odiosa perché aveva ad oggetto un appartamento non vuoto ma occupato regolarmente da un'anziana ricoverata in ospedale. E dunque aveva avuto un'eco mediatica particolare: in una trasmissione televisiva anche lo scontro verbale tra Oscar Strano, esponente di Forza Italia del Municipio 4, cresciuto in via Salomone, e l'assessore alla sicurezza Carmela Rozza del Partito Democratico.