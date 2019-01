Sparatoria a Milano: colpi di pistola contro un bar a Calvairate

Esplosi cinque colpi di pistola a Milano, nella serata di martedì 8 gennaio, contro un bar gestito da cinesi all'altezza del civico 16 di via Ciceri Visconti, in zona Calvairate.

E' successo intorno alle nove. Secondo le prime informazioni, non ci sono feriti. Il titolare era all'interno del locale e non è stato colpito. Uno dei proiettili, viene riferito, si sarebbe conficcato in un'auto in sosta. Sul posto la polizia che lavora per ricostruire la dinamica di quello che sembra avere i caratteri di un raid.

A sparare sarebbe stato un uomo solo, poi scappato a piedi. Gli agenti sono al lavoro per cercare di rintracciarlo e stanno raccogliendo le testimonianze sul posto.

"A giugno avevamo segnalato al sindaco, al questore e al prefetto tutte le attività illecite che vengono svolte in piazza Insubria, piazzale Martini e via Ciceri Visconti, soprattutto in prossimità del bar coinvolto nella sparatoria", si legge in una nota del Comitato di quartiere Insubria-Molise-Varsavia, che ricorda anche che, a settembre, un uomo era stato accoltellato all'altezza del civico 10 da un gruppo di uomini che erano stati da lui rimproverati, e la particolare concentrazione di scooter rubati in un tratto dell'arteria.