In prova ai servizi sociali, imbottisce il videocitofono con 3mila euro di coca

Era in prova ai servizi sociali ma nascondeva 3mila euro di cocaina dietro al videocitofono. E per lui sono scattate le manette, arrestato dagli agenti della questura con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di giovedì 6 agosto in zona Quinto Romano a Milano.

Tutto è iniziato quando gli agenti della squadra mobile hanno notato il 39enne in via Ferrari a bordo di un monopattino elettrico. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo mentre stava per entrare a casa dei genitori e poi hanno perquisito l'abitazione dove hanno trovato un etto di hashish. Successivamente sono scattati gli accertamenti sulla sua identità dai quali è emerso come il 39enne fosse sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Non solo, attraverso gli atti gli agenti hanno scoperto che viveva in via Boncompagni.

Gli investigatori della squadra mobile hanno quindi perquisito l'abitazione dove hanno trovato 100 grammi di cocaina dietro il videocitofono e, nella cappa di aspirazione della cucina, un bilancino di precisione.